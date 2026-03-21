Klart: Emre Can förlänger med Dortmund

Emre Can blir kvar i Borussia Dortmund.

Den tyske försvararen förlänger till 2027.

Emre Can fick värsta tänkbara besked när han i början av mars ådrog sig en korsbandsskada. Borussia Dortmund-backen som satt på ett utgående kontrakt blir borta resten av säsongen.

Nu meddelar Dortmund att Can förlänger sitt kontrakt till sommaren 2027.

– Jag är glad över att fortsätta vara en del av Borussia Dortmund. BVB är en speciell klubb och jag vill uppriktigt tacka alla för deras stöd. Mitt mål är att bli frisk igen så snabbt som möjligt, att vara tillbaka på planen med mina lagkamrater och att bli framgångsrik med klubben, säger Can på klubbens hemsida.

Emre Can anslöt till den tyska klubben 2020 och noteras för totalt 220 tävlingsframträdanden.