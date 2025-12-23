Klart: Endrick lånas ut av Real – klar för Lyon

Real Madrid lånar ut 19-årige Endrick.

Han kommer spendera våren i Lyon.

Foto: Bildbyrån

Talangen Endrick har haft det svårt att platsa i Real Madrid. Nu har Real kommit med beskedet att de lånar ut brassen. 19-åringen kommer spendera hösten i Lyon och han ansluter till den franska klubben den 29 december.

Enligt L’Equipe betalar Lyon en låneavgift på runt 1 miljon euro, vilket motsvarar ungefär 11 miljoner kronor. Real Madrid och Lyon delar på kostanden för lönen och ingen köpoption ska vara inskrivet i låneavtalet.