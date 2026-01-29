Klart: Erik Andersson till finsk klubb

Erik Andersson kommer senast från Örebro SK.

Nu är mittfältaren klar för FC Lahti i Finland.

Foto: Bildbyrån

Erik Andersson var med och räddade kontraktet till superettan för Örebro SK i fjol efter ett dramatiskt kval mot HTFF. Mittfältaren lämnade sedan klubben efter säsongen.

Nu har Andersson presenterats av den finska klubben FC Lahti. Kontraktet sträcker sig två år.

– Jag är verkligen exalterad över att vara här och jag ser fram emot att ta på mig FC Lahtis tröja och visa mina färdigheter på planen, säger Andersson på Lahtis hemsida.

Mittfältaren har tidigare spelat för klubbar som Landskorna Bois, Malmö FF, Trelleborgs FF och Gif Sundsvall.