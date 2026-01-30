Klart: Eskilstuna värvar försvarare

Ida Sundqvist Westerberg, 22, är klar för Eskilstuna United.

Hon kommer senast från spel i Mallbacken.

– Känns väldigt roligt att få chansen i United, säger hon via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Ida Sundqvist Westerberg hämtas in från elitettan-laget Mallbacken och är nu klar för de damallsvenska nykomlingarna Eskilstuna United.

– Känns väldigt roligt att få chansen i United, säger hon via uttalandet och fortsätter:

– Första kontakten var i början av januari. Att bara få frågan om jag var intresserad var väldigt kul. Sedan är det ju förstås ett stort steg att gå från ett bottenlag i Elitettan till Allsvenskan men jag känner att jag verkligen vill ta den här chansen.

Huvudtränare Rickard Johansson säjer följande om sitt nyförvärv:

– Vi fick en möjlighet att ta in Ida till oss då det passade bra med hennes situation utanför fotbollen med plugget samtidigt som vi ville stärka upp defensiven med ytterligare en försvarare och då har vi varit på jakt efter en yngre, en utvecklingsbar och en försvarare som kan spelare på flera olika positioner i backlinjen. Ida har spelat i lag som tvingats att försvara mycket så hon har utvecklat sin defensiv där hon bland annat låg topp-5 rent statistiskt i vunna nickdueller i Elitettan 2025 men det hon behöver utveckla är hennes offensiva spela så ska bli intressant att se hur stora kliv Ida kan ta i en bättre miljö, säger han via klubbens uttalande.





Klubben skriver på sin hemsida att kontraktet är skrivet över 2026 med möjlighet till förlängning 2027.