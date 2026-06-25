Klart: Ex-Elfsborgaren byter klubb – igen

Terry Yegbe, 25, byter klubb – igen.

Mittbacken är klar för svenskklubben Lech Poznan.

Terry Yegbe. Foto: Bildbyrån

Den ghananske mittbacken Terry Yegbe gjorde succé i allsvenskan och Elfsborg innan han lämnade för franska Metz förra säsongen. Nu, efter bara ett knappt år i Frankrike, flyttar han vidare igen.

25-åringen är klar för en flytt till den polska ligamästaren Lech Poznan. Där blir han bland annat lagkamrat med svenskarna Mikael Ishak, Alex Douglas, Leo Bengtsson och Patrik Wålemark.

I Lech Poznan har Yegbe skrivit på ett kontrakt som gäller fram till sommaren 2030.

– Vi värvar en mittback med utmärkta fysiska egenskaper. Terry är lång, väldigt stark och har också utmärkta motoriska färdigheter: han är otroligt snabb och dynamisk, säger sportchefen Tomasz Rząsa i ett uttalande.