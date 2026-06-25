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Terry Yegbe. Foto: Bildbyrån

Klart: Ex-Elfsborgaren byter klubb – igen

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Terry Yegbe, 25, byter klubb – igen.
Mittbacken är klar för svenskklubben Lech Poznan.

**Fotboll, Franska ligan. Terry Yegbe i Metz under Ligue 1 McDonald’s-matchen mellan Metz och Auxerre på Stade Saint-Symphorien den 15 februari 2026 i Metz, Frankrike. (Foto: Dave Winter/FEP/Icon Sport) © Bildbyrån – COP 75 – ENDAST SVERIGE**
Terry Yegbe. Foto: Bildbyrån

Den ghananske mittbacken Terry Yegbe gjorde succé i allsvenskan och Elfsborg innan han lämnade för franska Metz förra säsongen. Nu, efter bara ett knappt år i Frankrike, flyttar han vidare igen.

25-åringen är klar för en flytt till den polska ligamästaren Lech Poznan. Där blir han bland annat lagkamrat med svenskarna Mikael Ishak, Alex Douglas, Leo Bengtsson och Patrik Wålemark.

I Lech Poznan har Yegbe skrivit på ett kontrakt som gäller fram till sommaren 2030.

– Vi värvar en mittback med utmärkta fysiska egenskaper. Terry är lång, väldigt stark och har också utmärkta motoriska färdigheter: han är otroligt snabb och dynamisk, säger sportchefen Tomasz Rząsa i ett uttalande.

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