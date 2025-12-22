Klart: Falkeborn får ny roll i IFK Mariehamn

Martin Falkeborn blir övergångstränare i IFK Mariehamn.

Det meddelar klubben under måndagen.

Foto: Bildbyrån

Martin Falkeborn har varit verksam i finska IFK Mariehamn sedan början av säsongen 2025. Den tidigare BP-spelaren har haft ansvaret över klubbens reservlag och P19-lag.

Nu meddelar Ålandsklubben att Falkeborg får ny tränarroll. Svensken kommer att ta sig an uppdraget som övergånstränare.

– Vi har en stor ungdomsverksamhet och det känns som att något riktigt bra är på gång. Mina erfarenheter från Brommapojkarna, där många spelare tagit steget hela vägen till de största ligorna i Europa, vill jag nu bidra med i IFK. Förhoppningen är att kunna hjälpa spelare att förstå vad som krävs – både mentalt och i vardagen – för att nå nästa nivå. Resan slutar inte vid A-laget, det är där den verkligen börjar, säger Martin Falkeborn på IFK Mariehamns hemsida.

Martin Falkeborn har tidigare varit ungdomstränare i Brommapojkarna dr han hjälpt till att lyfta fram spelare som Jonah Kusi-Asare och Lucas Bergvall.