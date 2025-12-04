Klart: Falkenberg säljer Hindi till Dukla Prag

Seif Ali Hindi anslöt till Falkenbergs FF inför säsongen 2025.

Nu står det klart att han säljs till Dukla Prag.

– Jag vill tacka alla i och runt omkring klubben för detta år, säger han på FFF:s hemsida.

Foto: Bildbyrån

Seif Ali Hindi lämnade Hammarbys U19-lag för Falkenbergs FF i somras. Totalt blev det 18 framträdanden i superettan den gångna säsongen och nu står det klart att han lämnar FFF.

Under torsdagen meddelar Falkenberg att Seif Ali Hindi säljs till tjeckiska Dukla Prag.

– Tiden blev för kort – är min första tanke. Men samtidigt utmanande och utvecklande. FFF gav mig mina första minuter i senior- och elitfotbollen och det är jag väldigt glad över. Jag hade dock hoppats att få visa mer av mig själv på Falcon Alkoholfri Arena. Det jag tar med mig är att klubben och laget har hjälpt mig att trivas och bli en del av laget. Och att Falkenberg är en fin stad med fina människor. Jag vill tacka alla i och runt omkring klubben för detta år. Sjävklart kommer jag även sakna sommaren i Falkenberg, säger Seif Ali Hindi på Falknebergs hemsida.

FFF:s sportchef Andreas Jankevics:

– När vi värvade Seif såg vi en ung spelare med stor potential och stark drivkraft. Under sin tid hos oss har han tagit fina steg i sin utveckling. Nu är vi överens med Dukla Prag om en lösning som känns rätt för alla parter.