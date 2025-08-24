Noel Lundgren och Adam Frånberg lånas ut av Falkenbergs FF.

Duon lånas ut till Varbergs GIF via klubbarnas samarbetsavtal.

Foto: Bildbyrån

Falkenbergs FF meddelar denna söndag att Noel Lundgren och Adam Frånberg lånas ut.

Duon lånas ut till Varbergs GIF och detta genom klubbarnas samarbetsavtal.

– Som ett led i den strävan Falkenbergs FF har att få så många egna produkter som möjligt att bli elitspelare lånas nu Adam och Noel ut för matchning, säger sportchef Andreas Jankevics.

Duon kommer att träna med både Falkenbergs FF och Varbergs GIF under utlåningen.