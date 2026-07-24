Klart: Fanny Ahlin flyttas upp till A-laget

Talangen Fanny Ahlin flyttas upp till AIK:s A-lag.

Det kunde AIK bekräfta under torsdagen.

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AIK har gjort ett starkt transferfönster. Nu kan klubben bekräfta att talangen Fanny Ahlin flyttas upp till A-laget.

– Det är med stolthet som vi ännu en gång kan presentera en U- till A-spelare. Fanny har varit i akademin i många år och tagit steg i riktningen mot A för varje år som gått, säger sportchefen Zinar Spindari till klubbens hemsida.

Ahlin har redan erfarenhet från A-laget medan hon spelat i F19.

Hon själv är förväntansfull:



– Jag är otroligt stolt och tacksam över att få möjligheten att ta steget upp till damlaget. Det är något som jag har drömt om och kämpat för ända sedan jag började spela i AIK, säger Fanny Ahlin.