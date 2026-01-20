Klart: FC Barcelona lånar ut Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen lånas ut av FC Barcelona.

Målvakten kommer att spendera resten av den här säsongen hos Girona.

Marc-André ter Stegen har gjort sitt i FC Barcelona, i varje fall tillfälligt.

Målvakten som ryktats bort den senaste tiden är nu klar för en utlåning till Girona.

Lånet sträcker sig över resten av säsongen.

Ter Stegen själv sägs vara den som varit drivande i att få till ett lån, detta för att få speltid i hopp om att bli uttagen till Tysklands VM-trupp till sommarens mästerskap.