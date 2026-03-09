Klart: FC Rosengård lånar in offensiv spelare
FC Rosengård förstärker truppen inför den damallsvenska säsongen.
Amanda West lånas in från Houston Dash.
Den damallsvenskan premiären närmar sig och inför seriestarten så förstärker nu FC Rosengård truppen.
Skåneklubben meddelar denna måndag att man plockar in Amanda West från Houston Dash.
– Jag skulle älska att hjälpa klubben att tävla om titeln, att ta oss tillbaka till toppen av tabellen, säger hon via klubbens Instagram.
Låneavtalet sträcker sig över säsongen.
