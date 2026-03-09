Klart: FC Rosengård lånar in offensiv spelare

FC Rosengård förstärker truppen inför den damallsvenska säsongen.

Amanda West lånas in från Houston Dash.

Foto: Alamy

Den damallsvenskan premiären närmar sig och inför seriestarten så förstärker nu FC Rosengård truppen.

Skåneklubben meddelar denna måndag att man plockar in Amanda West från Houston Dash.

– Jag skulle älska att hjälpa klubben att tävla om titeln, att ta oss tillbaka till toppen av tabellen, säger hon via klubbens Instagram.

Låneavtalet sträcker sig över säsongen.