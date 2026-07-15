Klart: Filip Gustafsson stannar i Norrby

Gais-mitfältaren Filip Gustafsson stannar i Norrby.

Låneavtalet förlängs över hela säsongen.

– Vi är säkra att den här fortsatta utlåningen kommer att gynna samtliga parter, säger Norrbys tekniska direktör Magnus Sköldmark.

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Gais har lånat ut mittfältaren Filip Gustafsson till Norrby under vårsäsongen. Nu kommer beskedet att Norrby förlänger låneavtalet med Gustafsson. Han kommer tillhöra klubben året ut.

– Vi förlänger lånet med Norrby IF året ut. Filip fick våren lite sönderhackad på grund av en stukad fot som höll honom borta från spel. Vi är säkra att den här fortsatta utlåningen kommer att gynna samtliga parter, säger Magnus Sköldmark, teknisk direktör i Gais.

Han fortsätter:

– Norrby får en spelare som kan kliva in direkt och göra skillnad på fotbollsplanen, vår övertygelse är att Filip får värdefull speltid och tar ytterligare steg med sin fotboll.

I superettan står han under våren noterad för ett mål.