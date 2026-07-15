Bänkades efter flyttryktena: ”Det hänger ihop”

Matias Siltanens flytt från Djurgården sprack.

Mittfältaren satt dessutom på bänken i den senaste matchen mot Halmstad.

– Det är klart att det hänger ihop, säger FotbollDirekts Casper Nordqvist Allsvenskan Direkt.

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Matias Siltanen har ryktats bort från Djurgården i över ett år. På senare tid har det blivit mer konkret och en flytt till den franska klubben Toulouse ska ha varit aktuell. Kort efter uppgifterna kom nya rapporter att övergången spricker.

I Djurgårdens match mot Halmstads BK startade den finske mittfältaren på bänken – men byttes in i andra halvlek. Efter matchen talade han ut om hela situationen.

– När det är så konkret och Djurgården får ett väldigt bra erbjudande… jag vill gå, är överens med klubben och sedan händer det här, att det blev helt annorlunda än vad jag ville… det är så klart tufft. Jag ville verkligen gå, sa Siltanen i mixade zonen.

FotbollDirekts reporter Casper Nordqvist var på plats i mixade zonen efter Djurgårdens match mot HBK. Nordqvist menar att Siltanen var märkbart upprörd över situationen.

– Det var konkret, att han var överens själv med den här klubben men att Djurgården, trots att de fick ett väldigt bra erbjudande, ändrade sig och inte lät Siltanen gå. Något han inte var glad över. Det var den jobbigaste veckan i hans fotbollsliv. Det var ord och inga visor, säger han i det senaste avsnittet av Allsvenskan Direkt.

Nordqvist menar att bänkningen av Siltanen hänger ihop med att han har varit nära att lämna Dif.

– Han hade också varit sjuk tidigare i veckan men verkade inte vara mentalt där. Det var väl inte så konstigt. Nu fick ju Daniel Stensson spela från start, också en väldigt bra spelare. Det är klart att det hänger ihop.

Matias Siltanens avtal med Djurgården sträcker sig till och med 2027.