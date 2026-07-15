Uppgifter: Juventus och PL-klubbar vill ha Balogun

Folarin Balogun hamnade i händelsernas centrum under VM.

Nu börjar flera klubbar dra i honom och Juventus ska vara intresserade.

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Folarin Balogun hamnade i rampljuset under VM efter det uppmärksammade röda kortet i USA:s sextondelsfinal mot Bosnien och Hercegovina. Trots utvisningen fick han spela åttondelsfinalen mot Belgien, sedan avstängningen hävts efter påtryckningar från Donald Trump.

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Utöver kontroversen hade han ett bra mästerskap, vilket har lett till spekulationer om en flytt i sommar. Den tidigare Arsenal-spelaren har redan kopplats ihop med en återkomst till Premier League.

Nu rapporterar Gazzetta dello Sport att även Juventus har gett sig in i jakten på 25-åringen. Enligt den italienska tidningen ser Turin-klubben Balogun som ett intressant alternativ för att förstärka offensiven.

Monaco uppges vara berett att sälja anfallaren om ett bud på omkring 50 miljoner euro, motsvarande cirka 552 miljoner kronor, kommer in.