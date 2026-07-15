Avslöjar galna detaljen om La Liga-stjärnans tid i Bajen

STOCKHOLM. Isac Lidberg har sedan han kom upp i Hammarbys A-lag för elva år sedan blivit känd för att vara ett fysfenomen.

Men en spelare toppade den unga anfallaren då – och när FotbollDirekt träffar det nyblivna Bundesliga-proffset minns han tillbaka med glädje kring Joseph Aidoo.

– Han blev bannad från gymmet, han behövde inte mer muskelmassa, säger Lidberg i FD Möter och skrattar.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

När FotbollDirekt på plats på Hammarbys träningsläger i Maspalomas på södra Gran Canaria porträtterade lagets 98:or som alla spåddes en lysande framtid var Dusan Jajic och Leo Bengtsson ense: Joseph Aidoo var den enda som var starkare än Isac Lidberg.

Lidberg var då 18 år gammal och hade redan 2015 blivit Bajens dittills yngsta allsvenska spelare någonsin. Aidoo å sin sida var inne på sista versen i Hammarby som 21-åring innan han halvåret senare skulle flytta till belgiska storklubben Genk.

Nu är också Isac Lidberg i en storklubb knappa tio år senare, detta då han i juni kritade på för Borussia Mönchengladbach i Bundesliga.

Frågan är om Lidberg som inte längre är en lovande tonåring utan en tvåbarnsfar med landslagsmeriter nu kommit ikapp La Liga-proffset Aidoo som sedan 2019 hållit till i Celta Vigo?

2017 sa Lidberg så här om Aidoo när jämförelsen deras fysik emellan kom på tal: ”Jag tror att Aidoo är rätt överlägsen, man ser ju hans muskler, det är overkligt”.

Nu i ett tv-reportage med FD som nyblivet Bundesligaproffs skrattar han gott åt minnena med Aidoo på träningsanläggningen Årsta.

– Nu har jag inte träffat honom på länge, men han var ju riktigt stark. Han var bannad (portad) från gymmet på Årsta.

Bannad?

– Han var för stark, han behövde inte mer muskelmassa. Jag kommre ihåg när han skulle göra en frivändning och det var hur tungt som helst. Han hade ingen teknik alls, stången var en meter från kroppen men han lyckades ändå på något sätt. Han var sjukt stark.

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