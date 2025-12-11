Klart: Häcken köper loss Filip Helander

BK Häcken köper loss Filip Helander.

Det meddelar klubben under torsdagen.

Det meddelar klubben under torsdagen.

Foto: Bildbyrån

I slutet av augusti lånades Filip Helander in från Omonia Nicosia och direkt in i startelvan. Under hösten har det hunnit bli fjorton matcher för gulsvart, där han alltså kommer att bli kvar. Nu väljer Häcken att köpa loss försvararen.

Fotbollschef Martin Ericsson säger följande om beslutet.

– Vi visste att vi fick in en erfaren, skicklig försvarsspelare men han har överträffat våra förväntningar, säger han. Filip har varit en stabil och framträdande spelare för oss under hösten i både Allsvenskan och Europa. Och med hans fotbollsegenskaper och erfarenhet både på och utanför planen känns det både viktigt och bra att vi nu nått en permanent lösning, säger Martin Ericsson via hemsidan.



Filip Helander är nöjd över att stanna i Häcken.

– Jag har trivts från första dagen. När jag kom hade jag inte spelat match på länge, så jag visste inte riktigt var jag stod. Men det har gått bra och jag är väldigt nöjd med att bli kvar en längre period, säger Helander via klubbens uttalande.

Filip Helander skriver ett treårskontrakt.