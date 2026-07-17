Klart: Floppen lämnar BK Häcken
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Srdjan Hrstic har varit utlånad till Rheindorf Altach.
Nu skriver han på permanent för klubben.
Det meddelar BK Häcken på sin hemsida.
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Srdjan Hrstic anslöt till BK Häcken sommaren 2023, och det med besked. Anfallaren gjorde två mål oc hen assist när litauiska Zalgiris besegrades i kvalet till Europa League.
Efter det har serben haft svårt att etablera sig i Häcken och i september lånades han ut till Rheindorf Altach i den österrikiska högstaligan. Där har det blivit tre mål på 26 matcher.
Nu meddelar BK Häcken att Hrstic ansluter till Altach på permanent basis.
– Jag vill tacka alla i klubben. Jag lärde mig mycket i BK Häcken och det finns många fina stunder som jag kommer att minnas hela livet. Återigen: tack Gulsvart, säger serben via klubbens hemsida.
Det blev sammanlagt åtta mål på 47 allsvenska matcher för Hrstic i Häckentröjan.
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