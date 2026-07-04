Klart: Förre AIK-talang klar för ny klubb

Erik Ring har gjort klart med ny klubb.

Svensken har skrivit på ett tvåårskontrakt med den skotska klubben Kilmarnock.

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Den förre AIK-talangen Erik Ring är lämnade ”Gnaget” inför säsongen 2024. Ny klubbadress blev då engelska Lincoln City.

Ring var med och bidrog till att klubben gick upp i Championship nästa år. Men det blir inget spel där för svensken.

Han är klar för ett nytt äventyr. Den skotska klubben Kilmarnock har presenterat Erik Ring som sitt senaste nyförvärv. Svensken har skrivit på ett tvåårskontrakt inför den kommande säsongen.

Ring står noterad för 66 A-lagsmatcher med AIK.