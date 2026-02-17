Klart: Förre Blåvitt-målvakten klar för ny klubb
Den förre IFK Göteborg-målvakten Tom Amos har gjort klart med ny klubb.
Karriären fortsätter i isländska NSI Runavik.
Den förre IFK Göteborg-målvakten Tom Amos, som under 2025 representerade Utsiktens BK, har gjort klart med ny klubb.
Karriären fortsätter utomlands för den 28-årige målvakten.
Burväktaren är klar för den isländska klubben NSI Runavik.
Runavik slutade på tredjeplats i den isländska högstaligan ifjol.
