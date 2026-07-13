Klart: Förre Chelsea och Barça-spelaren har skrivit på

Han har två sejourer i Barcelona och 26 matcher i Chelsea på meritlistan.

Nu står det klart att Oriol Romeu lämnar europeisk fotboll för ett äventyr i japanska Avispa Fukuoka.

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Bara två år efter Sergio Busquets genombrott i Barcelona gjorde Oriol Romeu La Liga-debut för FC Barcelona våren 2011.

Han spåddes gå i Busquets fotspår som pivote, defensiv mittfältare, i Pep Guardiolas bygge.

Men kort efter debuten lämnade Romeu för Chelsea sommaren 2011 där han blev kvar till 2015, dock utan att bli någon tongivande spelare. Totalt blev det 26 matcher och utlån till såväl Valencia som Stuttgart.

I stället är det i Southampton som Romeu främst gjort avtryck med hela 217 framträdanden mellan 2015 och 2022. Succén där ledde till en comeback i La Liga, först i Girona och därefter en återkomst i Barça. Men inte heller den här gången i Barcelona blev det långvarigt för Romeu som under tiden i klubben lånades ut till Girona som han alltså kort tidigare lämnat för att skriva på för just Barcelona.

På tal om återkomster blev det på nytt Southampton i november i fjol men det blev inte samma lyckad sejour som första eran i klubben och i stället tackar nu Romeu den europeiska fotbollen för den här gången. 34-åringen har nu under måndagen gjort klart med Avispa Fukuoka, hemmahörandes i japanska J1 League. Klubben slutade tolva av totalt 20 lag i senaste säsongen av ligaspelet.