Klart: Förre Dif-stjärnan till Hapoel Jerusalem

Edward Chilufya, 26, lånas ut av danska Midtjylland.

Den tidigare Häcken- och Djurgårdsspelaren ansluter till Hapoel Jerusalem.

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Edward Chilufya har tillhört danska FC Midtjylland sedan 2022 efter att ha lämnat Djurgårdens IF. Den senaste tiden har forwarden haft svårt att få speltid i Midtjylland och nu står det klart att han lånas ut.

Chilufya ansluter till Hapoel Jerusalem på ett avtal över resten av säsongen.

– Chilufya är otroligt professionell och har bidragit med mycket positivt till klubben. Trots den hårda konkurrensen om anfallspositionerna och den begränsade speltiden har han levererat när han har fått chansen. Vi tror att en låneövergång är en bra möjlighet för honom i jakten på fler spelminuter. Vi ser fram emot att följa honom, säger Midtjylland-sportchefen Kristian Bach Bak i ett uttalande.

Chilufya noteras för totalt 13 mål och elva assist på 115 matcher i Midtjylland.