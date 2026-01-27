Klart: Förre Dif-talangen klar för ny klubb

Den förre Dif-talangen Mattias Mitku är klar för ny klubb.

Yttern är klar för Karlbergs BK.

Foto: Bildbyrån

Mattias Mitku fick sin fotbollsfostran i Djurgårdens IF, men sedan vintern 2023 har han inte tillhört klubben.

Först blev det en flytt till AFC Eskilstuna och sedan tillbaka till Stockholm och Sollentuna FK. Nu står det klart att han byter Stockholmsklubb.

Denna tisdag meddelar nämligen Karlbergs BK att 24-åringen är klar för klubben.

”Vi är glada att kunna presentera mittfältaren Mattias Mitku med meriter från spel i både Superettan och Allsvenskan”, skriver klubben via X.