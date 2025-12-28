Klart: Förre Gais-talangen säkras upp

Nuha Jatta kom till IF Karlstad inför säsongen.

Nu står det klart att ettan-klubben säkrat upp honom även inför nästa säsong.

Foto: Bildbyrån

Den 22-årige försvararen Nuha Jatta, med förflutet i bland annat Gais, valde inför den här säsongen att lämna Ljungskile SK för IF Karlstad.

Totalt blev det 28 framträdanden för Jatta den gångna säsongen och nu står det klart att det kommer att bli fler för honom i Karlstad-tröjan.

Värmlands-klubben meddelar nämligen denna söndag att försvararen säkrats upp även över nästa säsong.

– Jatta är en snabb och stabil försvarare som också finner sig till rätta på olika positioner, precis det som krävs i dagens fotboll, säger sportchefen Thomas Andersson och fortsätter:

– Därför är vi glada att Nuha valt att fortsätta hos oss och vi ser en spännande potential i honom