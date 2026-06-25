Klart: Förre Hammarby-spelaren klar för ny klubb

Mohanad Jeahze, 29, har ny klubb.

Han är klar för den irakiska klubben Duhok SC.

Det meddelar klubben via sin Instagram.

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Mohanad Jeahze har varit utan klubb sedan han lämnade Sarpsborg efter årsskiftet.

Nu står det klart med en ny adress.

Den irakiska klubben Duhok SC meddelar via Instagram att vänsterbacken har skrivit på för klubben.

Jeahze lämnade Hammarby efter den uppmärksammade konflikten med klubben och flyttade till DC United efter säsongen 2022. Därefter har han representerat både Lilleström och Sarpsborg i Norge.

29-åringen har dessutom spelat för IFK Norrköping, Degerfors och Brommapojkarna tidigare i karriären.