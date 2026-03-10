Klart: Förre HBK-spelaren flyttar till Sydkorea

Efter fjolårssäsongen löpte Naeem Mohammeds avtal med Halmstads BK ut.

Nu är han klar för en ny klubb.

Under tisdagen presenterades anfallaren av sydkoreanska Chungnam Asan.

Foto: Bildbyrån

Efter tre år i Halmstads BK stod det, under vintern, klart att Naeem Mohammed hade gjort sitt i Hallandsklubben. Med 73 matcher under bältet för HBK tackade han för sig då hans avtal löpte ut.

Nu har Ghananen funnit en ny klubb.

Under tisdagen står det nämligen klart att sydkoreanska Chungnam Asan FC har värvat 29-åringen, vilket de meddelar via sina sociala kanaler.

– Jag är väldigt glad över att ha skrivit på för Chungnam Asan FC, säger Mohammed till sin nya klubb.

– Jag vill så snabbt som möjligt komma in i laget och visa bra prestationer framför fansen. Jag ska bli en spelare som bidrar till lagets segrar genom att göra många mål, fortsätter han.

Chungnam Asan FC spelar till vardags i den sydkoreanska andraligan, K League 2.