Klart: Förre Kristianstadsspelaren klar för Paris FC
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Den tidigare Kristianstads DFF-spelaren Évelyne Viens byter klubb.
Hon lämnar Roma för Paris FC.
Évelyne Viens gjorde stor succé i damallsvenskan och Kristanstads DFF. I augusti 2023 lämnade hon Sverige för italienska storklubben Roma.
Hon står noterad för 86 matcher och 33 mål i den italienska ligan. Nu står det dock klart att äventyret fortsätter.
Anfallaren är klar för Paris FC. Hon skriver på ett tvåårskontrakt.
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