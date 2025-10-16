Klart: Förre MFF-favoriten har säkrats upp

Jo Inge Berget har säkrats upp av Sarpsborg 08.

Den förre Malmö FF-favoriten har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.

Det nya avtalet sträcker sig över 2026.

Foto: Alamy

Jo Inge Berget lämnade Malmö FF i början av 2023 för att sedan skriva på för Sarpsborg 08 sommaren samma år.

Norrmannen har varit klubben trogen sedan dess och nu står det klart att han förblir det, detta då han skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.

– Det är jättekul att folk vill att jag ska fortsätta och det är verkligen skönt att veta att jag verkligen vill fortsätta själv. Vi har varit öppna under hela året för att se hur det här går, och vi har varit tydliga med att det här är något vi båda vill, så det har inte varit särskilt svårt, säger Jo Inge Berget via klubbens hemsida.

Den 35-årige lagkaptenen har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2026.

– Berget blir bättre och bättre med åren och har ett bra poängsnitt. När han är på planen blir det mål nästan varje gång. När Jo Inge Berget är på planen ökar våra chanser att vinna avsevärt. Detta var en av de sista pusselbitarna mot 2026 och kanske den viktigaste, säger sportchef Hampus Andersson.

35-åringen står den här säsongen noterad för fem mål och en assist på 16 matcher i den norska ligan.