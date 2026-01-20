Klart: Förre Sirius-stjärnan säkras upp

Yousef Salech ser ut att bli kvar i Cardiff City ett tag.

Parterna är överens om ett nytt kontrakt.

Det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2030.

Foto: Bildbyrån

Cardiff City värvade Yousef Salech från IK Sirius för stora pengar förra vintern.

Nu har den walesiska klubben säkrat upp anfallaren. Parterna är överens om ett nytt kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2030.

– Jag är väldigt glad över att ha förlängt mitt kontrakt. Jag har bara varit här ett år och jag har trivts bra. Jag känner att jag är i en klubb, där jag är eftertraktad, säger han via klubbens hemsida.

Hittills den här säsongen har det blivit tolv mål och fyra assist på 26 matcher i League One för anfallaren.