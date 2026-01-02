Klart: Forster värvas av Bournemouth

Fraser Forster, 37, tas in på ett korttidskontrakt.

Det meddelar Bournemouth under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Bournemouth har haft det tufft denna säsong. Klubben är ett av dem lagen som har släppt in flest mål och nu plockas målvakten Fraser Forster in på ett korttidskontrakt över resterande del av säsongen för att hjälpa till att lyfta laget.

Målvakten har stått utan klubb sedan han lämnade Tottenham i somras.

– Jag är extremt glad över detta. Det hände ganska snabbt. Jag ser fram emot att hjälpa laget och truppen, och bidra på alla sätt jag kan resten av säsongen. För mig var det en möjlighet jag inte kunde säga nej till, säger Forster på Bournemouths hemsida.

Bournemouth ligger på 15:e plats i Premier League.