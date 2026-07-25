Klart: Försvararen förlänger med City

Abdukodir Khusanov, 22, stannar i Manchester City.

Uzbeken skriver ett nytt avtal till sommaren 2031.

Foto: Bildbyrån

Abdukodir Khusanov anslöt till Manchester City i fjol. Den gångna säsongen noterades mittbacken för 21 framträdanden i Premier League.

Nu meddelar City att de förlänger kontraket med Khusanov. Det nya avtalet sträcker sig till sommaren 2031.

– Nu ser jag bara framåt. Jag är redo att göra allt jag kan för att hjälpa den här klubben att bli så framgångsrik som möjligt, säger han på klubbens hemsida.

22-åringen har tidigare spelat i fransk Lens.