Klart: Försvararen förlänger med City
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Abdukodir Khusanov, 22, stannar i Manchester City.
Uzbeken skriver ett nytt avtal till sommaren 2031.
Abdukodir Khusanov anslöt till Manchester City i fjol. Den gångna säsongen noterades mittbacken för 21 framträdanden i Premier League.
Nu meddelar City att de förlänger kontraket med Khusanov. Det nya avtalet sträcker sig till sommaren 2031.
– Nu ser jag bara framåt. Jag är redo att göra allt jag kan för att hjälpa den här klubben att bli så framgångsrik som möjligt, säger han på klubbens hemsida.
22-åringen har tidigare spelat i fransk Lens.
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