Officiellt: IFK Göteborg värvar offensiv talang

Nu är allt klart.

IFK Göteborg har presenterat Peter Lazarus, 18.

– En tydlig offensiv x-faktor, säger David Vukovic, scoutingansvarig.

Foto: IFK Göteborg

IFK Göteborg har presenterat ett nyförvärv. Blåvitt plockar in den 18-årige yttern Peter Lazarus. Han ansluter från akademin Future Stars.

Sydsudanesen skriver ett kontrakt med IFK Göteborg som sträcker sig över fem år.

– Peter är en avig och irrationell spelare med en tydlig offensiv x-faktor. Han kan spela på både större och mindre ytor och har förmågan att skapa sig själv mer tid genom sin teknik. Han är dessutom en skicklig avslutare med bägge fötterna och med ett bra målsinne. Detta är en rekrytering som vi ser på lite längre sikt och Peter kommer att vara en del av vår spetsgrupp, där han kommer att kunna röra sig mellan olika tränings- och matchmiljöer, säger David Vukovic, scoutingansvarig i IFK Göteborg, på klubbens hemsida.

Lazarus har gjort en A-landskamp för Sydsudan.