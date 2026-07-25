Saknades helt mot Djurgården – ryktas bort
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Mamadouba Diaby saknas inför matchen mot Djurgården.
Vänsterbacken ska nämligen ha lämnat Degerfors, enligt uppgifter.
Under lördagen ställs Degerfors IF mot Djurgårdens IF hemma på Stora Valla. Inför matchen saknas försvararen Mamadouba Diaby helt i truppen.
Enligt Värmlands Folkblad beror frånvaron på att Diaby har lämnat Degerfors. 29-åringen ska ha gjort sin sista träning med ”Bruket” i fredags.
Diaby anslöt till Degerfors från Nordic United inför säsongen 2024. Han noteras för totalt 57 matcher i ”Degen”.
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