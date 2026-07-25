Saknades helt mot Djurgården – ryktas bort

Mamadouba Diaby saknas inför matchen mot Djurgården.

Vänsterbacken ska nämligen ha lämnat Degerfors, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställs Degerfors IF mot Djurgårdens IF hemma på Stora Valla. Inför matchen saknas försvararen Mamadouba Diaby helt i truppen.

Enligt Värmlands Folkblad beror frånvaron på att Diaby har lämnat Degerfors. 29-åringen ska ha gjort sin sista träning med ”Bruket” i fredags.

Diaby anslöt till Degerfors från Nordic United inför säsongen 2024. Han noteras för totalt 57 matcher i ”Degen”.