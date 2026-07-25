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Foto: Bildbyrån

Saknades helt mot Djurgården – ryktas bort

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Mamadouba Diaby saknas inför matchen mot Djurgården.
Vänsterbacken ska nämligen ha lämnat Degerfors, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställs Degerfors IF mot Djurgårdens IF hemma på Stora Valla. Inför matchen saknas försvararen Mamadouba Diaby helt i truppen.

Enligt Värmlands Folkblad beror frånvaron på att Diaby har lämnat Degerfors. 29-åringen ska ha gjort sin sista träning med ”Bruket” i fredags.

Diaby anslöt till Degerfors från Nordic United inför säsongen 2024. Han noteras för totalt 57 matcher i ”Degen”.

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