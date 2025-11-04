Klart: Försvararen lämnar ettan-klubben efter säsongen

Jacob Ericsson kom till IF Karlstad inför säsongen 2021.

Nu står det klart att den förre AIK– och Öis-spelaren lämnar klubben.

Detta i samband med att hans kontrakt löper ut efter säsongen.

Foto: Bildbyrån

IF Karlstad Fotboll plockade in Jacob Ericsson från Falkenbergs FF inför säsongen 2021.

Nu står det klart att årets säsong blir försvararens sista i ettan-klubben.

IF Karlstad meddelar nämligen via sin hemsida att den förre AIK- och Öis-försvararen lämnar i samband med att avtalet löper ut efter säsongen.

“Jacob är en riktig kulturbärare i vår unga klubb och i Karlstadfotbollen i stort”, skriver klubben och fortsätter:

”Vi säger stort tack till dig Jacob för dina insatser för klubben. Din erfarenhet och rutin har varit mycket värdefull och du är och förblir en ledargestalt på och utanför planen. Ditt uppoffrande spel och inte minst dina precisa inlägg från vänsterkanten har rönt mycket uppskattning på Sola Arena.”