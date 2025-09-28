Klart: Franska ikonen sparkas av Saudi-klubben

Laurent Blanc får spraken av Al-Ittihad.

Det bekräftar den saudiska klubben i ett uttalande.

Foto: Alamy

Laurent Blanc har varit tränare för Al-Itthad sedan sommaren 2024. Fransmannens tid i den saudiska klubben har varit positiv. Al-Ittihad vann både ligatiteln och den saudiska cupen förra säsongen.

Denna säsong ligger de på en tredje plats med tre poäng upp till serieledande Al-Nassr.

Nu bekräftar Al-Ittihad att tränaren Laurent Blanc får sparken. Totalt blev det 46 matcher för fransmannen i klubben.

Laurent Blanc har tidigare tränat PSG, Lyon och det franska landslaget.