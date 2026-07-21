Klart: Franska stjärnan klar för Chelsea

Den franska storstjärnan Melvine Malard, 26, lämnar Manchester United.

Nästa klubbadress blir London och Chelsea.

Kontraktet sträcker sig över 2030.

Foto: Bildbyrån

Franska damlandslagets stora stjärna, Melvina Malard, har tagit ett framtidsbeslut.

Hon lämnar Manchester United, där hon var lagkamrat med bland annat Fridolina Rolfö, Anna Sandberg, Ellen Wangerheim, Hanna Lundkvist och Julia Zigiotti Olme.

26-åringen kommer stanna i England men det blir flytt till huvudstaden och Chelsea. Anfallaren blir därmed lagkamrat med Nathalie Björn.

Kontraktet är skrivet över 2030.