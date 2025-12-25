Klart: Fredrikstad förlänger med svenske talangen

Kennedy Okpaleke blir kvar i Norge.

17-åringen förlänger med Fredrikstad till och med 2028.

– Nu ser jag fram emot att fortsätta det hårda arbetet, säger svensken i ett uttalande.

Foto: Alamy

I fjol ryktades mittbacken Kennedy Okpaleke till både IFK Göteborg och italienska Hellas Verona. Till sist slutade det i norska Fredrikstad.

17-åringens första tid i Fredrikstad har kantats av skador och nu vill klubben säkra upp honom. Okpaleke får förlängt kontrakt till och med 2028.

– Det är riktigt häftigt att få möjligheten att förlänga med klubben. Det första året har varit lite tuffare än jag hade föreställt mig på grund av skador, men klubben har tagit väl hand om mig och stöttar mig bra, säger Okpaleke på klubbens hemsida och avslutar:

– Nu ser jag fram emot att fortsätta det hårda arbetet och ta nästa steg.

Kennedy Okpaleke noterades för sex framträdanden i Eliteserien den gångna säsongen och 12 matcher i reservlaget.



