Klart: Gabriel Barbosa återvänder till Santos

Gabriel Barbosa återvänder till Santos.

Anfallaren lånas in av klubben över den kommande säsongen.

Gabriel Barbosa lämnade Santos för italienska Inter sommaren 2016 och har sedan dess representerat ett gäng olika klubbar.

Nu nästan tio år senare så står det klart att han återvänder till sin moderklubb.

Denna lördag så meddelar nämligen Santos att man är överens med Gabriel Barbosas nuvarande klubb, Cruziero, om ett låneavtal som sträcker sig över den kommande säsongen.