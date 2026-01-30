Klart: Gais bryter med Victor Astor
Victor Astor lämnar Gais.
Målvaktens avtal är brutet.
Victor Astor, 24, anslöt till Gais från Norrby IF inför säsongen 2025. Målvakten spenderade halva fjolåret på lån i Trelleborgs FF.
Nu meddelar Gais att kontraktet med Astor upphävs efter en gemensam överenskommelse.
”Vi önskar Victor stort lycka till i sin fortsatta karriär!”, skriver Göteborgsklubben på sin hemsida.
Målvakten har tidigare spelat för klubbar som IK Brage, Kvarnsvedens IK och Åtvidaberg.
