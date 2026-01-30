Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Gais bryter med Victor Astor

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Victor Astor lämnar Gais.
Målvaktens avtal är brutet.

Foto: Bildbyrån

Victor Astor, 24, anslöt till Gais från Norrby IF inför säsongen 2025. Målvakten spenderade halva fjolåret på lån i Trelleborgs FF.

Nu meddelar Gais att kontraktet med Astor upphävs efter en gemensam överenskommelse.

”Vi önskar Victor stort lycka till i sin fortsatta karriär!”, skriver Göteborgsklubben på sin hemsida.

Målvakten har tidigare spelat för klubbar som IK Brage, Kvarnsvedens IK och Åtvidaberg.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt