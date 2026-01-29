Klart: Gais lånar ut Gustafsson

Filip Gustafsson lämnar Gais.

Mittfältaren lånas ut till Norrby IF.

Foto: Bildbyrån

Gais meddelar att mittfältaren Filip Gustafsson lånas ut. 23-åringen kommer att spela för Norrby IF, som är klar för superettan den kommande säsongen. Avtalet sträcker sig till i sommar.

– Tillsammans med Filip har vi kommit fram till att han ska spela i Norrby under våren. Det är framförallt för regelbunden speltid, en tydligare roll med större ansvar och fortsatt utveckling som är i fokus för oss i och med denna lösning. Vi önskar Filip stort lycka till, säger Gais tekniske direktör Magnus Sköldmark.

Gustafsson har tidigare representerat Norrby säsongen 2023 och 2024. I fjol noterades mittfältaren för åtta framträdanden i allsvenskan.



