Klart: Gais lånar ut Victor Astor

Gais släpper en målvakt på lån.

Victor Astor ansluter till Trelleborgs FF.

Kontraktet sträcker sig säsongen ut.

Gais lånar ut Victor Astor till superettan. Målvakten ansluter till Trelleborgs FF på ett kontrakt säsongen ut.

– Jag ser fram emot att komma till Trelleborgs FF. Det känns som en fin klubb som det ska bli spännande att representera. Jag kommer att försöka bidra och hjälpa laget så mycket jag kan, både på och utanför planen, för att avancera i tabellen, säger Victor Astor till TFF:s hemsida.

Sportchef Salif Camara Jönsson:

– Victor är en målvakt som gjorde det väldigt bra i Ettan med Norrby, men som haft det tuffare med speltid i Allsvenskan och GAIS. Han är väldigt motiverad att komma till oss, och jag tycker att Victor är en spännande målvakt som jag ser fram emot att se hos oss under hösten. Jag vill också tacka GAIS för bra kommunikation i samband med att vi löste det här lånet, säger han på klubbens hemsida.

Astor har tidigare representerat Norrby IF.