Officiellt: Kerim Mrabti klar för ny klubb

Kerim Mrabti lämnar Belgien.

Den tidigare Djurgårdenspelaren är klar för AEK Larnaca.

Foto: Bildbyrån

Kerim Mrabti, 32, har spelat i belgiska Mechelen de senaste sex åren. Svensken lämnade i maj – och har nu hittat nästa klubbadress.

Den före detta Djurgårdenspelaren fortsätter karriären i AEK Larnaca på Cypern.

”AEK-familjen välkomnar honom och önskar honom all framgång”, skriver klubben på sin hemsida.

Mrabti gjorde 93 framträdanden i Dif och har även representerat klubbar som Sirius och Birmingham.