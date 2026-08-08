Officiellt: Kerim Mrabti klar för ny klubb
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Kerim Mrabti lämnar Belgien.
Den tidigare Djurgårdenspelaren är klar för AEK Larnaca.
Kerim Mrabti, 32, har spelat i belgiska Mechelen de senaste sex åren. Svensken lämnade i maj – och har nu hittat nästa klubbadress.
Den före detta Djurgårdenspelaren fortsätter karriären i AEK Larnaca på Cypern.
”AEK-familjen välkomnar honom och önskar honom all framgång”, skriver klubben på sin hemsida.
Mrabti gjorde 93 framträdanden i Dif och har även representerat klubbar som Sirius och Birmingham.
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