Klart: Gais värvar Blessing Asumang från ÖSK
Han värvades till Örebro SK inför årets säsong av superettan.
Nu byter han klubb – och serie.
Under tisdagen meddelar Gais att de köper loss Blessing Asumang.
Det var inför säsongen 2025 av superettan som Örebro SK värvade Blessing Asumang Dankwah från Ghananska Accra Lions FC.
Sedan dess har den snabba yttern spelat 16 matcher i vilka det har blivit en assist.
Nu börjar hans tid i ÖSK lida mot sitt slut.
Detta då Gais meddelar att de har köpts loss 19-åringen – som kommer att ansluta till laget under vintern. Med Göteborgsklubben har Asumang skrivit ett femårskontrakt, som börjar gälla inför nästa års allsvenska säsong.
– Vi är glada att kunna presentera Blessing Asumang Dankwah för alla gaisare. Han har spännande egenskaper som vi har identifierat. Det kommer säkert att behövas lite tid för honom att acklimatisera sig i vår miljö, som för de flesta spelare som kommer till oss. Vi ser en stark potential i honom! Att han redan spelar i svensk fotboll är så klart en fördel, säger Gais teknisk direktör, Magnus Sköldmark, i ett uttalande.
Blessing Asumang om känslan att ha skrivit på för ”Makrillarna”:
– Det känns jättebra! Jag har hittills varit ett halvår i ÖSK men det känns bra att göra den här flytten efter säsongen. Det här är mitt första år som fotbollsspelare i Europa och det känns fantastiskt att få chansen i ett allsvenskt lag. Det måste betyda att jag gjort något bra!, säger han och berättar hur mycket han vet om Gais sedan tidigare:
– Inte mycket alls, om jag ska vara helt ärlig!
Vad gäller sina styrkor berättar 19-åringen följande:
– Jag är väldigt rörlig och snabb, jag gillar att springa! Men jag tycker också jag behärskar dueller bra, jag tycker om att ta mig an en motståndarspelare.
