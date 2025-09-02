Klart: Gais värvar Blessing Asumang från ÖSK

Han värvades till Örebro SK inför årets säsong av superettan.

Nu byter han klubb – och serie.

Under tisdagen meddelar Gais att de köper loss Blessing Asumang.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2025 av superettan som Örebro SK värvade Blessing Asumang Dankwah från Ghananska Accra Lions FC.

Sedan dess har den snabba yttern spelat 16 matcher i vilka det har blivit en assist.

Nu börjar hans tid i ÖSK lida mot sitt slut.

Detta då Gais meddelar att de har köpts loss 19-åringen – som kommer att ansluta till laget under vintern. Med Göteborgsklubben har Asumang skrivit ett femårskontrakt, som börjar gälla inför nästa års allsvenska säsong.

– Vi är glada att kunna presentera Blessing Asumang Dankwah för alla gaisare. Han har spännande egenskaper som vi har identifierat. Det kommer säkert att behövas lite tid för honom att acklimatisera sig i vår miljö, som för de flesta spelare som kommer till oss. Vi ser en stark potential i honom! Att han redan spelar i svensk fotboll är så klart en fördel, säger Gais teknisk direktör, Magnus Sköldmark, i ett uttalande.

Blessing Asumang om känslan att ha skrivit på för ”Makrillarna”:

– Det känns jättebra! Jag har hittills varit ett halvår i ÖSK men det känns bra att göra den här flytten efter säsongen. Det här är mitt första år som fotbollsspelare i Europa och det känns fantastiskt att få chansen i ett allsvenskt lag. Det måste betyda att jag gjort något bra!, säger han och berättar hur mycket han vet om Gais sedan tidigare:

– Inte mycket alls, om jag ska vara helt ärlig!

Vad gäller sina styrkor berättar 19-åringen följande:

– Jag är väldigt rörlig och snabb, jag gillar att springa! Men jag tycker också jag behärskar dueller bra, jag tycker om att ta mig an en motståndarspelare.









