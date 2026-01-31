Klart: Gais värvar dansk målvakt

Gais förstärker på målvaktssidan.

Den danske målvakten Andreas Hermansen är klar för Göteborgsklubben.

– Vi har sökt efter en målvakt med Andreas profil och är glada att vi nu nått en överenskommelse med AC Horsens, säger Gais tekniska direktor, Magnus Sköldmark, via klubbens hemsida.

Foto: Alamy

Gais meddelar denna lördag att man förstärker på målvaktssidan.

Andreas Hermansen plockas in från danska AC Horsens.

– Vi har sökt efter en målvakt med Andreas profil och är glada att vi nu nått en överenskommelse med AC Horsens. Andreas har stadigt utvecklats och kommer från en bra säsong i Egersund. Han är en målmedveten och hårt arbetande målvakt som man blir imponerad av med tanke på hans unga ålder. Han har de mentala egenskaperna som krävs av en målvakt och är dessutom väldigt ambitiös vilket passar väl in i vår grupp av spelare, säger Magnus Sköldmark via klubbens hemsida.

21-åringen har skrivit på ett fyraårsavtal med Göteborgsklubben.

– Jag är bara väldigt taggad på att få komma igång, visa vad jag kan och uppnå ännu högre nivåer i mitt spel ihop med laget, säger han via klubbens hemsida.