Klart: Gais värvar danska ytter

Simon Girke Jørgensen är Gais färskaste nyförvärv.

Dansken har kritat på ett femårskontrakt med klubben.

– Vi blir bättre på både kort och lång sikt, och han är i en intressant ålder, säger Gais tekniska direktör Magnus Sköldmark.

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Gais väntar allt jämnt på att Gustav Lundgren ska göra comeback efter skadan i hälsenan inför den allsvenska premiären. I hans ställe har spelare som Max Andersson, Oskar Pettersson och Rasmus Niklasson Petrovic hållit ställningarna.

Nu försträcker Gais ytterligare på kanterna. Klubben har värvat dansken Simon Girke Jørgensen från färöiska Skála IF.

– I Simon Girke får vi in en spelare med de egenskaper vi sökt efter, vi konkurrensutsätter även positionen i och med rekryteringen. Vi blir bättre på både kort och lång sikt, och han är i en intressant ålder, säger Gais tekniska direktör Magnus Sköldmark till klubbens hemsida.

20-åringen skriver på ett avtal till 2031.