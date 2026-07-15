Klart: Sunderland värvar Thomas Meunier

Sunderland tar in en rutinerad pjäs till nästa säsong.

Thomas Meunier ansluter nu till klubben.

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Sunderland gjorde succé i Premirer League förra säsongen. Som nykomlingar slutade laget på en sjundeplats och till hösten väntar spel i Europa League för The Black Cats.

Klubben har nu gjort klart med den rutinerade belgaren Thomas Meunier.

– Jag har haft förmånen att spela för några fantastiska lag under min karriär, och nu ser jag fram emot att ge allt för den här klubben, hjälpa mina lagkamrater och bygga en stark relation med supportrarna, säger 34-åringen till klubbens hemsida.

Meunier har mycket riktigt representerat en rad toppklubbar under sin karriär, främst Paris Saint-Germain och Borussia Dortmund. Högerbacken har även spelet för Club Brugge, Trabzonspor och senast Lille.

34-åringens startade två matcher för Belgien under sommarens VM. Totalt har han spelat 83 matcher för landslaget och han fanns även med i truppen som tog VM-brons 2018.