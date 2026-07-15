Märkliga detaljen i England – ingen inhemsk målskytt

England har gjort 13 mål i VM så här långt.

Ingen av målskyttarna spelar till vardags i Premier League.

Något liknande har aldrig hänt i landslagets historia.

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Den engelska VM-truppen domineras i vanlig ordning av spelare från Premier League. 21 av totalt 26 namn representerade en klubb i den engelska högstaligan den senaste säsongen.

När det kommer till mål under VM är den inhemska dominansen inte alls lika påtaglig. Av Englands 13 gjorda mål i turneringen har inget gjorts av en Premier League-spelare.

Endast tre olika spelare har satt bollen i nätet för England i VM, nämligen Harry Kane (Bayern München), Jude Bellingham (Real Madrid) och Marcus Rashford (Barcelona). Den sistnämnde har dock spenderat säsongen på lån från Manchester United.

Så här långt är det också Kane och Bellingham som gjort det för England. Duon har tillsammans gjort 12 av lagets 13 mål (sex fullträffar var).

England har aldrig tidigare spelat ett VM utan att en spelare tillhörande den inhemska högstaligan har gjort mål. Thomas Tuchels lag har två matcher på sig att hålla den sviten vid liv.