Uppgifter: Förre MFF-tränaren aktuell för landslag
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Miguel Angel Ramirez lämnade Malmö FF efter 15 matcher.
Nu är spanjoren aktuell för att ta över Ecuadors landslag, enligt uppgifter.
Miguel Angel Ramirez tog över Malmö FF inför säsongen 2026. Det blev däremot ingen lyckad sejour i klubben och efter 15 matcher fick han sparken.
Ramirez, som har ersatts av Gaute Helstrup, sägs vara aktuell för ett nytt uppdrag. Enligt det ecuadorianska mediet Mr Offsider finns 41-åringen med på listan över kandidater att ta över Ecuadors landslag.
Den sydamerikanska nationen åkte ur VM i sextondelsfinalen mot Mexiko. Efter uttåget lämnade dåvarande förbundskapten Sebastian Beccacece sin post.
Enligt Mr Offsider är Ramirez den ledande kandidaten att bli ny förbundskapten i Ecuador. Spanjoren har tidigare varit tränare i Ecuador, då för storklubben Independiente del Valle.
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