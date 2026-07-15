Miguel Angel Ramirez lämnade Malmö FF efter 15 matcher.

Nu är spanjoren aktuell för att ta över Ecuadors landslag, enligt uppgifter.

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Miguel Angel Ramirez tog över Malmö FF inför säsongen 2026. Det blev däremot ingen lyckad sejour i klubben och efter 15 matcher fick han sparken.

Ramirez, som har ersatts av Gaute Helstrup, sägs vara aktuell för ett nytt uppdrag. Enligt det ecuadorianska mediet Mr Offsider finns 41-åringen med på listan över kandidater att ta över Ecuadors landslag.

Den sydamerikanska nationen åkte ur VM i sextondelsfinalen mot Mexiko. Efter uttåget lämnade dåvarande förbundskapten Sebastian Beccacece sin post.

Enligt Mr Offsider är Ramirez den ledande kandidaten att bli ny förbundskapten i Ecuador. Spanjoren har tidigare varit tränare i Ecuador, då för storklubben Independiente del Valle.