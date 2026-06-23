Klart: Gary O’Neil klar för Ipswich

Ipswich har fått en ny tränare.

Gary O’Neil tar över klubben som är nykomlingar i Premier Leauge.

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Gary O’Neil tar över Ipswich som är nykomlingar i den engelska högstaligan. Han kommer senast från samma uppdrag i Strasbourg.

– Jag har följt klubbens utveckling noga under de senaste åren, och att nu få möjligheten att leda Ipswich Town i Premier League är något som jag ser fram emot enormt mycket, säger O’Neil på klubbens hemsida.

Ipswich studsade tillbaka till PL efter ett år i Championchip.

– Vi känner alla till utmaningen som väntar när vi tillsammans förbereder oss inför säsongen, och jag ser fram emot att träffa alla och sätta igång arbetet, säger O’Neil.