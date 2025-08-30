Klart: Gif Sundsvall värvar anfallare

Gif Sundsvall förstärker.

Superettan-klubben har gjort klart med anfallaren Carlos Martínez, 28.

– Han är bra i djupled, teknisk och duktig på att möta för att kombinera, säger sportchef Joel Cedergren.

Joel Cedergren, sportchef i Gif Sundsvall. Foto: Bildbyrån

Det svenska transferfönstret är stängt, men superettan-femman Gif Sundvall hann med en sista förstärkning inför slutspurten. Det är den 28-åriga anfallaren Carlos Martínez som ansluter från Som Maresme i den spanska fjärdedivisionen.

Anfallaren har kritat på ett avtal över säsongen 2025 med en option om förlängning.

– Vi har två anfallare i Mille (Eriksson, reds. anm.) och Pontus (Engblom, reds. anm.). Mille är borta resten av säsongen och Pontus har haft lite småskador, så vi har ett behov av att stärka laget på den positionen. Carlos Martínez kommer från Spanien och är 28 år gammal. Han är bra i djupled, teknisk och duktig på att möta för att kombinera, säger sportchef Joel Cedergren i ett uttalande.

– Carlos positionerar sig väl i straffområdet och har både längd och kraft för att hjälpa oss att komma till avslut. Han är en hårt arbetande spelare som passar bra in i den kultur som byggs. Vi upplever Carlos som en positiv person som också kommer att gå bra ihop med resten av spelarna och ledarna, fortsätter Cedergren.

Carlos Martínez har tidigare representerat klubbar som Girona FC:s B-lag, CE L’Hospitalet och Cerdanyola FC.