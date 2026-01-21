Klart: Godfrey till danska storklubben

Ben Godfrey lånas ut på nytt.

Denna gång ansluter engelsmannen till danska Brøndby.

Foto: Bildbyrån

Ben Godfrey har den senaste tiden lånats ut till ett antal klubbar. Försvararen som tillhör Atalanta kommer senast från en sejour i Sheffield United och Ipswich town.

Nu står det klart att Godfrey ansluter till danska Brøndby. Lånet sträcker sig över vårsäsongen.

Köpenhamnsklubben rattas av den engelske tränaren Steve Cooper, som övertalade Godfrey att ansluta.

– När jag hade det första samtalet med honom (Cooper) förklarade han hur speciell klubben är. Den passar perfekt för mig och min familj, säger Godfrey på klubbens hemsida.

Brøndby ligger trea i den danska ligan.